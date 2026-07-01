Evalúa Municipio la Plaza de la Mexicanidad para próximo Fan Fest tras saldo blanco en el Estadio 8 de Diciembre

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El Gobierno Municipal analiza la sede para la siguiente transmisión de la Selección Mexicana luego de reunir a 5 mil 500 aficionados sin incidentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal analiza realizar el próximo Fan Fest en la Plaza de la Mexicanidad, luego de que el evento organizado para la transmisión del partido entre México y Ecuador concluyó con saldo blanco y una asistencia aproximada de 5 mil 500 personas en el Estadio 8 de Diciembre.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que el operativo implementado durante el encuentro mundialista se desarrolló sin incidentes, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Protección Civil.

“Protección Civil me informó que hubo 5 mil 500 personas en el Estadio 8 de Diciembre. Todo transcurrió con saldo blanco, que es lo más importante. Se vivió un ambiente muy tranquilo y muy familiar”, expresó.

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El alcalde reconoció la coordinación entre las distintas dependencias municipales encargadas de la organización y vigilancia del evento, lo que permitió garantizar la seguridad de los asistentes durante la transmisión del encuentro en el que la Selección Mexicana obtuvo su pase a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Ante el próximo compromiso del representativo nacional, Ortiz Orpinel señaló que el Gobierno Municipal ya trabaja en la logística para definir la sede de una nueva convivencia con la afición juarense.

Indicó que una de las opciones que se encuentra en evaluación es la Plaza de la Mexicanidad, espacio que quedó disponible tras concluir las actividades de la Feria Canaco Juárez 2026.

“Vamos a verlo, porque sí pudiera ser una opción. Ya terminó la feria y podría ser un buen espacio para utilizarlo, pero más adelante les informaré con mayor precisión”, comentó.

El presidente municipal afirmó que una vez tomada la decisión, el Gobierno Municipal dará a conocer oportunamente la sede y las condiciones del próximo Fan Fest, con el propósito de ofrecer nuevamente un espacio seguro de convivencia para que las familias juarenses disfruten de la participación de la Selección Mexicana en la justa mundialista.