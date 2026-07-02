Anuncia Municipio mesas de trabajo para prevenir incendios en recicladoras

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El alcalde Héctor Ortiz Orpinel informó que el siniestro registrado recientemente ya fue controlado y se fortalecerá la coordinación con autoridades estatales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal instalará mesas de trabajo para reforzar las acciones de prevención de incendios en empresas recicladoras y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, informó el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El anuncio se realizó durante una visita al relleno sanitario, donde el alcalde confirmó que el incendio registrado recientemente en una empresa recicladora se encuentra totalmente controlado, de acuerdo con información de la Dirección General de Protección Civil.

“Protección Civil nos informó que el incendio ya está totalmente controlado. Quiero reconocer el gran trabajo que realizaron los bomberos, quienes no solamente atendieron este incidente, sino también diversas emergencias registradas en la ciudad durante los últimos días”, expresó.

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Ortiz Orpinel indicó que el objetivo de las mesas de trabajo será mejorar la coordinación con las autoridades encargadas de regular este tipo de establecimientos y establecer mecanismos que reduzcan el riesgo de nuevos siniestros.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que los residuos de manejo especial generados por la industria maquiladora son competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, instancia responsable de autorizar, supervisar e inspeccionar a las empresas dedicadas al manejo de estos materiales.

El funcionario señaló que los grandes generadores de residuos deben cumplir con diversas obligaciones, entre ellas registrarse ante la autoridad competente, presentar un plan de manejo y entregar informes anuales sobre la generación y disposición de sus residuos.

“Estaremos convocando a mesas de trabajo para ver cómo podemos prevenir de mejor manera este tipo de situaciones. Lo que buscamos es fortalecer la coordinación y proteger la salud de los juarenses”, afirmó el alcalde.

El Municipio informó que también buscará integrar una base de datos con información de este tipo de empresas para fortalecer las políticas públicas de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias. Asimismo, recordó que esta propuesta fue presentada ante el Consejo Consultivo Conjunto México–Estados Unidos (CCC), con el propósito de intercambiar información con autoridades e industria de ambos lados de la frontera y fortalecer las estrategias de prevención.