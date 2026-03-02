InicioEstadoJuárez / El Paso

Supera Municipio los 243 mdp en recaudación del Predial durante febrero

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Ingresos del primer bimestre alcanzan mil 600 millones de pesos, informan autoridades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal reportó una recaudación de 243 millones 867 mil 377 pesos durante febrero por concepto del Impuesto Predial, cifra que correspondió al cumplimiento de 43 mil 774 contribuyentes, informó el coordinador de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán.

El funcionario destacó que la cifra supera en aproximadamente 60 millones de pesos lo recaudado en el mismo mes del año anterior, además de representar alrededor de 8 mil contribuyentes adicionales.

En el acumulado del primer bimestre del año, la recaudación asciende a mil 600 millones de pesos, periodo en el que tradicionalmente se concentra la mayor participación ciudadana en el pago de esta contribución.

“La recaudación se ha incrementado en este primer bimestre, es la parte en la que más vemos la participación de la ciudadanía”.

Las autoridades municipales recordaron que durante marzo continúa vigente un descuento del 5 por ciento para quienes aún no han realizado su pago.

El Municipio reiteró que el Impuesto Predial puede cubrirse de manera presencial en cajeros ubicados en centros comerciales, dependencias municipales, tiendas de conveniencia y bancos, así como en línea a través del portal oficial y la plataforma digital Juárez Conectado.

