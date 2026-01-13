Suman IPACULT y Desarrollo Económico esfuerzos para la VII Carrera Binacional Juárez–El Paso

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), coordina acciones para la realización de la séptima edición de la Carrera Binacional Juárez–El Paso, con el objetivo de fortalecer la cooperación transfronteriza y proyectar la identidad cultural de la región.

La directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, informó que el municipio participa activamente en la organización del tramo correspondiente a Ciudad Juárez, el cual comprende cinco kilómetros por el Centro Histórico, mientras que el resto del recorrido se desarrollará en El Paso, Texas, con el respaldo de El Paso Foundation.

La funcionaria explicó que para la realización del evento se ha establecido coordinación con diversas dependencias operativas municipales, además de áreas que contribuirán con activaciones, logística y animación a lo largo de la ruta, con el fin de ofrecer una experiencia integral a las y los corredores.

En ese marco, destacó la participación del IPACULT, que se integrará al evento con expresiones artísticas y culturales representativas de la ciudad, como parte del esfuerzo por mostrar el patrimonio cultural juarense ante participantes nacionales y estadounidenses.

Por su parte, la encargada de despacho de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que el Instituto realizará intervenciones culturales durante el recorrido, que incluirán danza folclórica, música mexicana, mimos y la participación de los tradicionales pachucos, considerados un símbolo cultural de Ciudad Juárez.

Las actividades estarán ubicadas en puntos estratégicos del trayecto, entre ellos el exterior del Centro Municipal de las Artes (CMA), con el propósito de motivar a los corredores, enriquecer la experiencia del evento y proyectar la diversidad cultural de la frontera.

Finalmente, Maldonado Garduño subrayó que la administración municipal encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar refrenda su compromiso con eventos binacionales que fortalecen la cercanía, coordinación y comunicación con la ciudad de El Paso, gobernada por el mayor Renard Johnson, al tiempo que impulsan el potencial cultural y turístico del Centro Histórico de Ciudad Juárez.

