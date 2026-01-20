Suman IMM y Médicos del Mundo esfuerzos para brindar atención complementaria a mujeres

Publicidad - LB2 -

Capacitan a personal del Instituto en acceso a servicios de aborto seguro y derechos reproductivos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y la organización internacional Médicos del Mundo Francia fortalecieron su coordinación institucional para brindar atención complementaria a mujeres, mediante una charla informativa dirigida al personal del Instituto sobre el acceso a servicios de aborto seguro y el marco vigente en el estado de Chihuahua.

La capacitación tuvo como propósito actualizar los conocimientos del equipo del IMM y socializar los servicios gratuitos que ofrece la organización internacional, a fin de mejorar la canalización de usuarias hacia alternativas de atención que complementen los servicios que se brindan a nivel municipal.

Durante la actividad, se analizó el estado actual del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Chihuahua, el marco legislativo vigente y la efectividad de los procesos, lo que permitió realizar un mapeo de los servicios disponibles para la atención de mujeres que requieren este tipo de acompañamiento.

Asimismo, se identificaron barreras persistentes de acceso, entre ellas la falta de información, la negativa de personal de salud a prestar los servicios y el vacío normativo que continúa generando incertidumbre tanto en las instituciones como en la población.

“Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto, lo cierto es que esta disposición no ha sido eliminada del Código Penal Estatal, lo que genera confusión en el personal médico y en la población en general”, señaló la directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro.

La funcionaria subrayó que esta situación dificulta o impide el acceso efectivo y seguro a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pese a los criterios emitidos a nivel federal.

Esta capacitación forma parte de las acciones coordinadas entre el IMM y Médicos del Mundo Francia, derivadas de reuniones bilaterales previas, con el objetivo de fortalecer estrategias para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a servicios de salud integral y la prevención de la violencia sexual en Ciudad Juárez.

