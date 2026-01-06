Sube a 6 mil 400 pesos la Pensión Bienestar en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El pago del bimestre enero-febrero inició este lunes y beneficiará a más de un millón de personas en la entidad.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores registró un incremento a 6 mil 400 pesos bimestrales en el estado de Chihuahua, informó la delegada federal de Bienestar, Mayra Chávez, al dar a conocer el arranque del calendario de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026.

La funcionaria explicó que el programa Mujeres Bienestar también presentó un ajuste, al pasar a 3 mil 100 pesos bimestrales, como parte de la actualización de los montos de los principales apoyos sociales federales que se entregan en la entidad.

“El incremento forma parte del compromiso del gobierno federal de fortalecer el ingreso de los sectores más vulnerables”, señaló Chávez al anunciar el inicio de la dispersión de recursos.

De acuerdo con la delegación, el pago comenzó el lunes 5 de enero para las personas cuyo apellido inicia con la letra A y se realizará de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno, beneficiando a un millón 25 mil derechohabientes en todo el estado de Chihuahua.

El calendario establece que los apellidos con B cobran el martes 6; C, miércoles 7 y jueves 8; D, E y F, el viernes 9; G, lunes 12 y martes 13; H, I, J y K, miércoles 14; L, jueves 15; M, viernes 16 y lunes 19; N, Ñ y O, martes 20; P y Q, miércoles 21; R, jueves 22 y viernes 23; S, lunes 26; T, U y V, martes 27; y W, X, Y y Z, miércoles 28 de enero.

Además del aumento a adultos mayores y Mujeres Bienestar, la delegada detalló que la Pensión para Personas con Discapacidad subió a 3 mil 300 pesos, atendiendo a 4 mil 523 derechohabientes, mientras que el programa Madres Trabajadoras beneficia a mil 980 mujeres en la entidad.

Otros apoyos vigentes incluyen Becas Benito Juárez, con 8 mil 15 estudiantes beneficiados; Rita Cetina, con 31 mil personas; Jóvenes Construyendo el Futuro, con mil 200 participantes; La Escuela es Nuestra, que atiende a 49 planteles; así como Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, con 603 y 501 beneficiarios, respectivamente.

Chávez subrayó que los recursos pueden retirarse a partir del mismo día del depósito, sin un plazo límite inmediato, por lo que llamó a las y los beneficiarios a acudir de manera ordenada conforme al calendario establecido.

