“Sigue fracasando la estrategia de seguridad de Maru Campos”: Cuauhtémoc Estrada*

Tras motín y fuga del CERESO.

Ciudad Juarez, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Tras el motín y fuga de reos que se registró este domingo en el cereso estatal 3, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, exhortó a los ciudadanos a permanecer en sus hogares y evitar exponerse a hechos de violencia.

Debido a la ausencia de información oficial por parte de las autoridades estatales, responsables de la administración del cereso, el coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado, lamentó que el Gobierno del Estado ignore la exigencia ciudadana para atender de manera directa el tema de la seguridad en esta fronteriza ciudad, luego que esta situación se presenta nuevamente y transgrede la vida de los juarenses.

Mientras se insiste en invertir en un proyecto de precios inflados por 4 mil 200 millones de pesos para crear una infraestructura de vigilancia, que en otros estados no ha tenido resultados, a dos años de administración, a ese nivel no tenemos un solo dato, que no hay incremento de personal en la Secretaria de Seguridad Publica, en servicios personales no ha habido incremento en personal de base, mientras que en la Fiscalía General del Estado en servicios personales no se incremento mas del 4%.

Esto, ante la alerta emitida por medios de comunicación, luego de que se registrara un motín en el cereso y la fuga de un aproximado de 30 reos, situación que generó temor entre los familiares de los internos, quienes reportaron detonaciones y ráfagas al interior del penal, y se habla extraoficialmente de custodios muertos.

El legislador consideró que no ha habido ni un avance en materia de seguridad, y lamentablemente, se le apuesta a un proyecto en el cual, no se tiene transparencia y tampoco se ha informado el impacto real que tendrá en la ciudad y el estado, para evitar que estos eventos se repitan, millones de pesos del erario público que se irá a una empresa privada, mientras el descontrol y la inseguridad son el pan de cada día para los juarenses.

