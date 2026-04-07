Sesiona Consejo del IMIP para revisar proyectos estratégicos de desarrollo urbano

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Analizan avances en vivienda, finanzas y uso de inteligencia artificial en la planeación de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) llevó a cabo su sesión ordinaria con la participación de diversas dependencias municipales, con el objetivo de dar seguimiento a proyectos estratégicos enfocados en el desarrollo urbano.

Durante la reunión, se presentó el estado financiero del organismo, así como los avances en iniciativas prioritarias para la ciudad, entre ellas los proyectos de Vivienda del Bienestar, orientados a mejorar las condiciones habitacionales en distintos sectores.

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Asimismo, se expuso el proyecto de Gestión Urbana con Inteligencia Artificial, una propuesta que busca modernizar los procesos de planeación y fortalecer la toma de decisiones mediante el uso de herramientas tecnológicas.

La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, destacó la relevancia de estos espacios de trabajo para mantener una coordinación efectiva entre dependencias municipales y el IMIP.

Señaló que estas sesiones permiten avanzar hacia una gestión más eficiente del territorio, al integrar esfuerzos institucionales en la planeación urbana.

En el encuentro participaron titulares y representantes de áreas clave como la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Desarrollo Económico, Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Social y Asentamientos Humanos, así como comisiones de regidores.

El IMIP reiteró que estos ejercicios de análisis y coordinación son fundamentales para impulsar proyectos que incidan en el crecimiento ordenado y sostenible de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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