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Se suma DIF Juárez a jornada “Juárez Amanece Limpio” en la colonia Villa Colonial

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Personal del DIF municipal, encabezado por Rubí Enríquez, participó en labores de limpieza y rehabilitación de un parque del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF) participó en una jornada de limpieza comunitaria en un parque de la colonia Villa Colonial, como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”.

La actividad fue encabezada por la presidenta del DIF municipal, Rubí Enríquez, junto con colaboradoras y colaboradores de la institución, quienes realizaron diversas acciones de mejoramiento en el espacio público.

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Durante la jornada se llevaron a cabo trabajos de retiro de escombro, barrido general y rehabilitación de juegos infantiles, con el objetivo de recuperar el parque para el uso de las familias del sector.

También se efectuaron labores de eliminación de grafiti en estructuras y mobiliario urbano, además de la creación de un mural artístico a cargo del artista Jonathan Vizcarra, intervención que forma parte de las acciones para dignificar el entorno comunitario.

Vecinas y vecinos de la colonia se sumaron a las tareas de limpieza y mantenimiento, donde expresaron su disposición de cuidar el espacio y mantenerlo en condiciones adecuadas para el disfrute de la comunidad.

El programa “Juárez Amanece Limpio” se integra a las Jornadas por la Paz, iniciativa impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y desarrollada en el municipio por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, con el propósito de promover el cuidado del entorno y fortalecer la participación ciudadana en la mejora de los espacios públicos.

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