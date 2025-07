Se presentó la Banda Sinfónica Reforma en Plaza de las Américas

Publicidad - LB2 -

El interior de Plaza de las Américas se transformó en un escenario musical la tarde de ayer, gracias a la presentación de la Banda Sinfónica Reforma, como parte del programa “Sinfonías Comunitarias” impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

Ciudad Juárez, Chih .- Bajo la dirección del maestro Luis Ledezma, la agrupación interpretó un repertorio vibrante que incluyó piezas como Scorpion, Toreador March, Evocación, Danubio Azul, Aztec Fire, Danzón del Búho y el Lobo, Música de Los Miserables, In the Hall of the Mountain King y la Marcha de Zacatecas.

El público, conformado por visitantes del centro comercial, se detuvo para disfrutar del concierto, respondiendo con entusiasmo y aplausos a cada interpretación.

La Banda Sinfónica Reforma forma parte de los Semilleros Creativos, un programa del Gobierno de México que brinda formación artística gratuita a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de fomentar su participación activa en la vida cultural de sus comunidades y fortalecer su desarrollo integral.

El programa “Sinfonías Comunitarias” busca llevar la música sinfónica a lugares accesibles y cotidianos para la población, como centros comunitarios, templos y espacios públicos, y en esta ocasión, el centro comercial se convirtió en un punto de encuentro entre el arte y la ciudadanía.

La directora de IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, explicó que el objetivo de esta iniciativa es doble, por un lado, democratizar el acceso a la música sinfónica y por otro, ofrecer a los jóvenes músicos escenarios reales que les permitan adquirir experiencia, fortalecer su formación y compartir su talento con la comunidad.

“Queremos que la cultura sea parte del día a día de los juarenses, y que los jóvenes artistas tengan espacios donde crecer y mostrarse. Este tipo de presentaciones no solo enriquecen a quienes las escuchan, también transforman la vida de quienes las interpretan”, expresó Barajas Martínez.

El evento concluyó con una ovación del público, en un ambiente de entusiasmo, orgullo local y amor por la música, reafirmando la importancia de abrir espacios culturales en todos los rincones de la ciudad.

