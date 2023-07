Se compromete J+ con los juarenses en repavimentación tras obras en Av. Gómez Morín

Publicidad - LB2 -

Después de las obras para el reemplazo de una tubería de drenaje que ya cumplió su vida útil, la J+ reabrió a la circulación el bulevar Manuel Gómez Morín a la altura de la Escuela Primaria del Club de Leones, pero la pavimentación completa de la vialidad quedará terminada el próximo domingo 13 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih .- Fue el pasado 29 de julio cuando se llevaron a cabo las obras entre las 3:00 y las 14:00 horas, tras lo cual se procedió a la reposición del pavimento afectado.

Sin embargo, estas labores no pudieron concluirse debido a que Grupo Cementos de Chihuahua no cuenta con el cemento de secado rápido requerido para estos trabajos, motivo por el cual se utilizó material del fresado de vialidades que proporcionó el Municipio para no afectar la circulación por esta transitada avenida.

“Esta es una solución temporal hasta que se pueda llevar a cabo el recarpeteo de la Gómez Morín”, informó el ingeniero Isidro Morales, Gerente de Supervisión de Obra de la J+.

Las obras que realizó la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez permitirán mejorar el servicio para cientos de usuarios de la zona.

