Saturan centros de atención en Juárez por registro de líneas telefónicas

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Usuarios reportan esperas de hasta dos horas tras la suspensión de líneas no vinculadas; el trámite también puede realizarse en línea.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La suspensión gradual de líneas celulares que no fueron vinculadas dentro del plazo establecido provocó largas filas en centros de atención de compañías telefónicas en Ciudad Juárez, donde usuarios reportaron esperas de hasta dos horas para realizar el trámite y recuperar el servicio.

El impacto comenzó con los números de prepago cuya terminación es 0, luego de que el pasado 15 de agosto venciera el primer plazo del calendario nacional definido por la autoridad reguladora. A partir de esa fecha, las empresas telefónicas quedaron facultadas para suspender llamadas, mensajes de texto e internet móvil dentro de las siguientes 72 horas.

“La línea no se pierde. Al vincularla, el servicio se reactivará de forma inmediata”.

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La suspensión no implica la pérdida del número telefónico, ya que el usuario puede recuperar el servicio una vez que complete la vinculación de su línea ante la compañía correspondiente.

Aunque las filas se concentraron en módulos y centros de atención a clientes, el trámite no necesariamente debe hacerse de manera presencial. La vinculación puede completarse desde el propio teléfono celular mediante los portales o aplicaciones habilitados por cada empresa, sin necesidad de contar con saldo o datos móviles para acceder al procedimiento.

Para quienes opten por acudir a un centro de atención, se solicita una identificación oficial vigente que contenga la CURP. El registro no lo realiza directamente el Gobierno federal, sino las compañías telefónicas, que asocian el nombre y la CURP del usuario con el número celular.

Mientras una línea permanezca suspendida, conservará funciones consideradas esenciales, como llamadas al 911, a los números de atención ciudadana 079, 088 y 089, comunicación con la propia compañía telefónica y recepción de alertas sísmicas.

“De no realizarse la vinculación en el plazo establecido, el servicio se suspenderá gradualmente en un lapso de 72 horas”.

El proceso continuará durante los próximos meses. Las líneas terminadas en 1 tienen como fecha límite el 31 de agosto de 2026, por lo que se llamó a los usuarios a no esperar hasta el último día para evitar nuevas saturaciones en los centros de atención.

El calendario establece que las líneas terminadas en 2 deberán vincularse a más tardar el 15 de septiembre; las terminadas en 3, el 30 de septiembre; las terminadas en 4, el 15 de octubre; las terminadas en 5, el 31 de octubre; las terminadas en 6, el 15 de noviembre; las terminadas en 7, el 30 de noviembre; las terminadas en 8, el 15 de diciembre, y las terminadas en 9, el 31 de diciembre.

Hasta el 13 de agosto, alrededor de 71 millones de líneas telefónicas habían sido vinculadas en el país. La medida busca reducir el uso anónimo de tarjetas SIM y combatir delitos cometidos mediante teléfonos celulares, principalmente fraudes y extorsiones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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