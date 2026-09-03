Revisa Municipio cierre presupuestal y avance de obras en reuniones de gabinete

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El alcalde informó que los encuentros semanales se enfocan en finanzas, obras en proceso y seguimiento operativo de la administración.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que las reuniones de gabinete se mantienen de manera semanal para revisar el cierre presupuestal de 2026 y el avance de las obras que se ejecutan en distintos puntos de Ciudad Juárez.

El alcalde explicó que estos encuentros se han concentrado principalmente en dos ejes de trabajo: la situación financiera de la administración municipal hacia el cierre del año y el seguimiento de los proyectos de infraestructura actualmente en proceso.

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Ortiz Orpinel señaló que la revisión presupuestal permite anticipar el cierre financiero del ejercicio, así como mantener orden en la operación de las dependencias municipales durante los últimos meses del año.

“Hemos estado teniendo esas reuniones de manera permanente cada semana, principalmente en dos ejes fundamentales. Uno, revisando cómo vamos a cerrar el año, principalmente en el tema presupuestal”, señaló.

El segundo punto abordado en las reuniones corresponde al avance de las obras municipales, con el objetivo de conocer el estado de cada proyecto y prever posibles complicaciones que pudieran afectar su desarrollo.

El Presidente Municipal indicó que actualmente son numerosas las obras que mantiene en ejecución el Gobierno Municipal, por lo que consideró necesario dar seguimiento constante con los titulares de las diferentes áreas involucradas.

El alcalde destacó que la coordinación entre dependencias busca mantener el ritmo de trabajo y evitar retrasos en los proyectos, especialmente en aquellos que requieren supervisión técnica, ajustes operativos o atención por parte de varias instancias.

“También ver cómo va el avance de todas las obras que están en proceso, que son muchas las que tenemos, y sobre todo tratar de ir delineando para evitar cualquier complicación que se pudiera tener”, explicó.

Ortiz Orpinel señaló que este seguimiento directo le ha permitido trabajar de manera conjunta con los funcionarios municipales para definir acciones necesarias y mantener la operación administrativa sin mayores contratiempos.

El alcalde agregó que las y los funcionarios continúan trabajando con normalidad y reiteró el llamado a sostener el ritmo de trabajo conforme al plan establecido por la administración municipal.

Respecto a posibles solicitudes de ausencia por parte de integrantes del gabinete, Ortiz Orpinel indicó que hasta el momento no tiene conocimiento de alguna petición formal.

El Presidente Municipal consideró que quienes pudieran estar interesados en solicitar alguna separación del cargo se encuentran a la espera de las reglas correspondientes, por lo que el gabinete continúa operando de manera regular.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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