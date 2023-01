Esperan candidato de unidad para renovar presidencia de Canacintra Juárez

Hay algunos interesados en continuar el trabajo del actual presidente; cámara sigue buscando un candidato de unidad.

Ciudad Juárez (ADN/Adriana Saucedo) Thor Salayandia, actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) indicó que los miembros empresarios buscan un candidato que vaya en unidad para renovar la presidencia.

«Hay varios interesados en hacerse cargo de la presidencia de Canacintra, pero todavía seguimos buscando que surja un candidato de unidad», dijo y agregó que se encuentran dos mujeres interesadas en liderar la cámara empresarial.

El cambio de presidencia se llevará a cabo el 15 de febrero, una vez que desde México sea publicada la convocatoria, para que los interesados puedan cumplir con los requisitos de registro.

Declaró que durante su paso de tres años al frente de Canacintra se encontró con «azúcar amargo» ante la apatia y falta de participación por parte de los empresarios.

«En esta ciudad, los empresarios sí son buenos para producir, pero hasta ahí se han quedado. No quieren salir a reclamar y a negociar buenas condiciones para sus empresas y para la ciudad», dijo.

Además, detalló que no proyectan, no confrontan, no desarrollan, y no cuidan los intereses de las empresas y de la ciudad. «Eso sí, le aplauden todo al gobierno, nomás por no quedar mal con los gobernantes. Y esa es la gran decepción que me llevo después de tres años de trabajar en la Canacintra», dijo.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. - Publicidad - HP1 Síguenos en nuestras redes sociales.