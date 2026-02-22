Llama Canacintra a la calma ante hechos de tensión en el país

Publicidad - LB2 -

Cámara industrial pide evitar especulaciones y mantener operaciones con apego a protocolos de seguridad

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) emitió un posicionamiento en el que hace un llamado a la calma, la prudencia y la responsabilidad ante los hechos de tensión registrados en distintas entidades del país.

El organismo empresarial subrayó la importancia de que la información se difunda a través de canales oficiales y se evite la propagación de especulaciones que puedan generar incertidumbre o afectar el desarrollo de las actividades productivas.

Canacintra reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de las empresas afiliadas, sus colaboradores y las comunidades donde operan. Asimismo, informó que mantiene coordinación y comunicación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento puntual a la situación.

El organismo empresarial expresó a sus agremiados un mensaje de tranquilidad y destacó que el sector industrial cuenta con fortaleza, resiliencia y capacidad de adaptación para enfrentar escenarios complejos.

En ese sentido, convocó a las empresas a mantener sus operaciones con apego a protocolos de seguridad, reforzar medidas preventivas y permanecer atentas a los comunicados institucionales.

Finalmente, sostuvo que la industria mexicana continuará trabajando con responsabilidad y unidad para contribuir al desarrollo económico y a la estabilidad del país.