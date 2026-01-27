Analiza Gisela Rubach los retos de gobernar Ciudad Juárez desde su condición fronteriza

Publicidad - LB2 -

La estratega política ofrecerá una conferencia sobre poder, economía y escenarios futuros de la ciudad este 28 de enero en CANACINTRA Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La complejidad política, económica y social de Ciudad Juárez será el eje central de la conferencia “Gobernar en la frontera: retos políticos, económicos y sociales de Ciudad Juárez”, que impartirá este miércoles 28 de enero la politóloga y estratega Gisela Rubach, una de las analistas más reconocidas del país en temas de poder y toma de decisiones públicas.

El encuentro parte de la premisa de que Ciudad Juárez no puede analizarse ni gobernarse bajo los mismos parámetros que el resto del país, debido a su carácter fronterizo, su estrecha vinculación con la economía de Estados Unidos y una dinámica social marcada por fenómenos migratorios, industriales y de seguridad.

Durante la conferencia, Rubach abordará el ejercicio real del poder en el contexto juarense, así como la coyuntura política actual y sus implicaciones directas en el ámbito local, particularmente en la relación entre gobierno, industria y sociedad.

También se analizará el impacto concreto de las decisiones políticas en la economía fronteriza, especialmente en sectores estratégicos como la industria manufacturera, el comercio y la atracción de inversiones, pilares fundamentales para el desarrollo de la ciudad.

Otro de los ejes será la proyección de escenarios futuros y los principales desafíos que enfrenta la frontera, en un entorno nacional e internacional cambiante que exige capacidad de adaptación, visión estratégica y lectura fina del contexto político.

La conferencia se realizará a las 5:00 de la tarde en las instalaciones de CANACINTRA Juárez y está dirigida a empresarios, liderazgos sociales, actores políticos, analistas y ciudadanía interesada en comprender los factores que inciden en el presente y futuro de la región.

En un entorno donde las decisiones locales tienen efectos inmediatos en la economía, la seguridad y el desarrollo social, el análisis del contexto político se presenta como una herramienta estratégica para quienes influyen o participan en la vida pública de Ciudad Juárez.

