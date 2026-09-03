Pide alcalde paciencia por cierres viales ante construcción de puente en Juan Pablo II

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El proyecto tendrá una inversión aproximada de 150 millones de pesos y un periodo estimado de ejecución de siete meses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, pidió paciencia a automovilistas y habitantes de los sectores que serán afectados por los cierres viales derivados de la construcción del puente superior en el bulevar Juan Pablo II y avenida Valle del Sol.

El alcalde señaló que las molestias serán temporales y forman parte de un proyecto de infraestructura vial que busca mejorar la circulación en uno de los puntos con mayor carga vehicular de Ciudad Juárez.

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La obra contempla una inversión aproximada de 150 millones de pesos y un periodo estimado de ejecución de siete meses, tiempo durante el cual se implementarán cierres, desvíos y rutas alternas para mantener la movilidad en la zona.

Ortiz Orpinel explicó que distintas dependencias municipales han trabajado previamente en la socialización del proyecto, mediante acercamientos con vecinos, sectores productivos, usuarios de la zona y representantes del transporte.

“A la población en general, a los ciudadanos, pedirles paciencia. Este tipo de molestias que se van a generar son de determinado tiempo”, expresó Ortiz Orpinel.

De acuerdo con el Presidente Municipal, en estas acciones han participado la Dirección General de Desarrollo Social, la Coordinación General de Seguridad Vial y la Dirección General de Obras Públicas, con el objetivo de informar sobre las alternativas de circulación durante el desarrollo de los trabajos.

El alcalde señaló que el Gobierno Municipal buscará cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto, a fin de que la circulación pueda restablecerse con normalidad una vez concluida la obra.

Como referencia, mencionó el caso del distribuidor vial Talamás Camandari, al señalar que las afectaciones temporales registradas durante su construcción derivaron posteriormente en una solución a problemas de movilidad en ese sector.

Ortiz Orpinel aseguró que durante los cierres se mantendrá coordinación con Seguridad Vial para facilitar el flujo vehicular y reducir, en la medida de lo posible, las afectaciones provocadas por los desvíos.

También dirigió un mensaje a los habitantes de fraccionamientos por donde será canalizada parte de la circulación, al afirmar que los vehículos de carga pesada no ingresarán a estas zonas habitacionales.

El Presidente Municipal indicó que este punto ya fue revisado con representantes del sector transportista, con quienes se establecieron rutas específicas para evitar que camiones pesados circulen por áreas residenciales.

Ortiz Orpinel reconoció que la construcción del puente superior generará complicaciones temporales en la movilidad, pero sostuvo que la obra permitirá atender problemas de fondo y mejorar el flujo vehicular en esta zona de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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