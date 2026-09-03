Fortalece IPACULT portafolios de artistas para proyectos expositivos en Juárez

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El taller forma parte del programa “De Oriente a Poniente”, realizado por los 25 años del Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez llevó a cabo la primera sesión del taller “Creación de Portafolios para Proyectos Expositivos”, dirigido a fortalecer las herramientas profesionales de la comunidad artística local.

La actividad se realizó en coordinación con el Centro Comercial Las Misiones, en la sala inmersiva del recinto, como parte del programa multidisciplinario “De Oriente a Poniente”.

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El programa se desarrolla del 1 al 12 de septiembre en distintos espacios de Ciudad Juárez, dentro de las actividades conmemorativas por el 25 aniversario del Centro Municipal de las Artes.

Durante la primera sesión, impartida por Itzel Olvera, las y los participantes trabajaron en la elaboración y fortalecimiento de sus portafolios artísticos, con acompañamiento para organizar su trayectoria, producción y propuestas creativas.

El taller busca que artistas locales cuenten con herramientas para presentar proyectos expositivos de manera clara, ordenada y profesional ante espacios culturales, galerías, instituciones y convocatorias.

La segunda sesión estará enfocada en la presentación de los proyectos desarrollados durante el proceso, con el objetivo de revisar los avances y fortalecer las propuestas participantes.

De acuerdo con el IPACULT, de los proyectos presentados serán seleccionadas dos propuestas, cuyos responsables recibirán acompañamiento para contribuir a su desarrollo y consolidación.

La dependencia municipal señaló que estas actividades forman parte de una estrategia de formación continua para la comunidad cultural, orientada a fortalecer capacidades profesionales en distintas disciplinas artísticas.

Con este taller, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, busca impulsar espacios de capacitación que contribuyan al crecimiento del sector cultural en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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