Detienen a presunto responsable de muerte de perro Chow Chow en Juárez

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DABA informó que la Fiscalía Zona Norte notificó la detención por el caso ocurrido en julio en el fraccionamiento Del Real.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal confirmó la detención del presunto responsable de la muerte de un perro de raza Chow Chow, hecho ocurrido durante julio en el fraccionamiento Del Real.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte notificó este jueves sobre la detención de la persona señalada por el caso.

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La funcionaria municipal señaló que la detención representa un avance importante en el proceso de búsqueda de justicia por la muerte del animal, aunque precisó que aún deberán continuar las etapas legales correspondientes.

“La Fiscalía General del Estado Zona Norte nos notificó que hoy fue detenido el presunto responsable de lo sucedió al perrito”, mencionó Arredondo Salinas.

La directora de DABA indicó que la dependencia ha trabajado de manera coordinada con la Agencia Estatal de Investigación y con su área jurídica para dar seguimiento al caso, así como a otros reportes relacionados con maltrato animal.

Arredondo Salinas explicó que, tras la detención, corresponderá a las autoridades continuar con el procedimiento legal, incluida la posible vinculación a proceso y, en su momento, la resolución judicial que determine la responsabilidad correspondiente.

“Trabajamos para que los casos de maltrato animal no queden en el olvido y para que quien lastima a un animal enfrente las consecuencias que establece la ley”, señaló.

La titular de DABA agradeció la participación de animalistas, rescatistas, ciudadanos y ministerios públicos que dieron seguimiento al caso, además del respaldo del Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, y de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte.

La funcionaria sostuvo que la dependencia continuará pendiente del desarrollo del proceso en las siguientes horas, al considerar que este tipo de hechos deben recibir una sanción conforme a la ley.

DABA reiteró que mantendrá el seguimiento a los casos de maltrato animal en Ciudad Juárez y que continuará con acciones orientadas a la protección y bienestar de los animales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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