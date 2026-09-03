Brinda Centros Comunitarios atención integral a personas mayores en ferias de salud

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La dependencia reportó 4 mil 595 pacientes atendidos en 56 brigadas realizadas durante el año en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Centros Comunitarios ha brindado atención integral a personas mayores mediante ferias y brigadas de salud realizadas en distintos sectores de Ciudad Juárez, informó el coordinador médico de la dependencia, Héctor Lara Rodríguez.

El funcionario presentó un informe ante la Comisión Edilicia de Atención a las Personas Mayores, coordinada por la regidora Dina Salgado Sotelo, durante una reunión en la que también participaron las regidoras Sandra García Ramos y Martha Patricia Mendoza Rodríguez.

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Entre los servicios ofrecidos en estas jornadas se encuentran atención dental, optometría, laboratorio, farmacia y vacunación, con el propósito de acercar servicios gratuitos a personas mayores, principalmente a quienes forman parte de los Consejos de Personas Mayores.

De acuerdo con Lara Rodríguez, las personas que acuden a las ferias pasan por un proceso que inicia con el registro y la toma de signos vitales. Cuando es necesario, se realiza prueba de glicemia y se aplica vacunación conforme al esquema correspondiente.

Después de esta primera valoración, las y los asistentes reciben consulta médica y, en caso de contar con disponibilidad, se les entrega medicamento sin costo.

El área dental brinda limpiezas, extracciones y procedimientos básicos, mientras que el servicio de optometría incluye examen de la vista y entrega de lentes para visión cercana y lejana.

Cuando una persona requiere una graduación especial, como lentes bifocales, se le entrega un vale para acudir a una óptica donde puede recibir sus lentes sin costo.

Lara Rodríguez informó que, en lo que va del año, Centros Comunitarios ha beneficiado a 4 mil 595 pacientes en 56 brigadas de salud. Además, 3 mil 547 personas han recibido lentes, uno de los servicios con mayor demanda.

La dependencia también ha realizado siete cruzadas de salud con mil 53 beneficiarios, con participación importante de personas mayores en las distintas jornadas.

El coordinador médico explicó que los servicios se mantienen vinculados con los Consejos de Personas Mayores, con el objetivo de programar brigadas en sectores donde existe mayor necesidad de atención.

Para sostener el servicio, Centros Comunitarios cuenta actualmente con un inventario aproximado de mil lentes para personas mayores, además de medicamentos obtenidos mediante donaciones y apoyos institucionales.

La dependencia trabaja de manera coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud del Estado, que apoyan con insumos y servicios durante las jornadas.

Como parte de esta colaboración, el IMSS proporciona alrededor de 2 mil cepillos dentales, mientras que la Jurisdicción Sanitaria participa con aplicación de vacunas. En algunas jornadas se atiende entre 80 y 100 personas.

La atención se complementa con cinco unidades móviles que permiten ofrecer servicios como ultrasonido, rayos X, exámenes de papanicolaou y electrocauterio, este último con alta demanda para el retiro de verrugas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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