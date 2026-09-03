Mantiene Desarrollo Social entrega de agua potable a familias del Kilómetro 28

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La Cruzada por el Agua continúa con apoyo mediante pipas en sectores sin acceso a la red de distribución.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social continuó este jueves con la entrega de agua potable en pipas a familias del Kilómetro 28, como parte de las acciones permanentes de la Cruzada por el Agua.

El programa atiende a sectores de Ciudad Juárez que no cuentan con servicio de agua potable a través de la red de distribución, por lo que el recurso es llevado directamente a las familias mediante unidades habilitadas para el abastecimiento.

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El titular de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, supervisó la entrega del apoyo en el Kilómetro 28, donde habitantes del sector recibieron agua potable como parte de las jornadas que se realizan de manera continua.

De acuerdo con la dependencia municipal, estas acciones se mantienen semana tras semana para atender a familias que enfrentan dificultades para acceder al servicio básico de agua.

Vallejo Quintana señaló que la Cruzada por el Agua forma parte de las instrucciones del alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, orientadas a reforzar la atención en zonas con mayores necesidades de abastecimiento.

La entrega mediante pipas busca garantizar que el recurso llegue directamente a los hogares, especialmente en sectores donde la infraestructura hidráulica aún no permite la distribución regular del servicio.

La Dirección General de Desarrollo Social indicó que las jornadas continuarán en distintos puntos de la ciudad, conforme a las necesidades detectadas y a los reportes de las comunidades beneficiarias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene la atención a colonias y sectores que requieren apoyo para el acceso a agua potable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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