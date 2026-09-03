Inician obras del paso superior en Juan Pablo II y Valle del Sol el próximo lunes

Publicidad - LB2 -

La obra tendrá una inversión de 150 millones de pesos y se prevé que concluya en marzo de 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La construcción del paso superior vehicular en el bulevar Juan Pablo II y calle Valle del Sol iniciará el próximo lunes 7 de septiembre, con una inversión de 150 millones de pesos, informó la Dirección General de Obras Públicas.

El titular de la dependencia, Daniel González García, dio a conocer que los cierres viales comenzarán desde el sábado 5 de septiembre, por lo que pidió a la ciudadanía anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de los trabajos.

- Publicidad - HP1

La obra está considerada de alto impacto debido al flujo vehicular que registra la zona, donde diariamente circulan entre 30 mil y 35 mil vehículos particulares, de acuerdo con la estimación presentada por Obras Públicas.

“Esta obra es de alto impacto, ya que diariamente pasan por esa zona de 30 a 35 mil vehículos particulares y este paso viene a mejorar el flujo que se necesita en la vialidad”, indicó González García.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad, la seguridad vial y la capacidad operativa en la conexión del bulevar Juan Pablo II con la calle Valle del Sol, mediante la construcción de un paso superior vehicular y obras complementarias.

De acuerdo con el programa de obra, los trabajos tendrán una duración aproximada de siete meses, por lo que se prevé que concluyan hacia finales de marzo de 2027.

El puente contará con carriles de desincorporación para facilitar los movimientos vehiculares en distintos sentidos, tanto del poniente al oriente hacia Valle del Sol, como desde Valle del Sol hacia Juan Pablo II.

González García explicó que quienes circulen desde la zona de Zaragoza hacia el Centro podrán hacerlo por debajo del puente, como parte del diseño operativo previsto para mantener la conectividad durante la intervención.

“Le pedimos a la ciudadanía que tome las debidas precauciones durante este tiempo que se van a llevar a cabo los trabajos”, añadió el director de Obras Públicas.

El funcionario señaló que la construcción se suma a las obras previamente realizadas en la extensión de Valle del Sol y comparó el proyecto con el puente Arizona, al considerarlo una infraestructura relevante para mejorar la movilidad en el sector.

La Dirección General de Obras Públicas reiteró el llamado a la población para atender los señalamientos viales y planear sus recorridos mientras permanezcan los cierres y desvíos en la zona.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.