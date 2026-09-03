Invita MACJ a la Bienal Fronteriza 2026 con más de 80 piezas de arte

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La muestra reunirá a 31 artistas y dos colectivos en el Museo de Arte de Ciudad Juárez y El Paso Museum of Art.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Bienal Fronteriza 2026 se realizará este fin de semana en el Museo de Arte de Ciudad Juárez y en El Paso Museum of Art, con la participación de 31 artistas y dos colectivos de la región fronteriza.

El encuentro, antes conocido como Encuentro Binacional de Museos, reunirá más de 80 piezas de arte en ambos recintos, con obras de creadores provenientes de Chihuahua, Nuevo México, Texas y Arizona.

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La exposición tendrá una dinámica binacional, por lo que para recorrerla completa será necesario visitar tanto el museo de El Paso como el de Ciudad Juárez, informó Christian Diego Diego, director del MACJ.

“Vamos a tener artistas provenientes de Chihuahua, Nuevo México, Texas y Arizona”, indicó el director del Museo de Arte de Ciudad Juárez.

La inauguración en El Paso, Texas, se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre a las 5:00 de la tarde, mientras que el acto inaugural en Ciudad Juárez será el sábado 5 de septiembre a las 7:00 de la tarde.

Diego Diego destacó que la Bienal Fronteriza representa una oportunidad para observar la producción artística contemporánea de la región y fortalecer el intercambio cultural entre ambas ciudades.

“Es una exposición que para verla completa tendríamos que visitar los dos museos, por lo que si tienen la posibilidad de asistir, sería muy valioso que la aprovecharan”, señaló.

Entre las y los participantes se encuentran Jess Tolbert, Natalia Rodarte, Andrés Juárez Troncoso, Alexandra Urbina, Vicente Telles, Emmanuel Fernando Serrano, Eugenia “AO” Carmona, Cynthia Gutiérrez-Krapp, Alonso Robles, Carlos Gutiérrez, Miguel Bendaña, Luis Raúl Luján Rodríguez, Nicole Antebi y Jazmin Harvey.

También forman parte de la muestra Ángel Cabrales, Andrés Caballero, Cassandra Adame, Orlando Lázaro Arango, Bravas Colectiva, Perras Bravas, Vanessa Alvarado, Yashoda Latkar, Mabel Margarita Weber y Mariana Hernández Vidal.

La lista de participantes incluye además a Anairam, Marco Sánchez, Nestor Gutiérrez Méndez, Borde(R), Oscar Moya, Estefanía Mares, Ingrid Leyva Vázquez, David D’Agostino, Francisco Enrique Delgado, René Adrián López Dorado y JC Gonzo.

La curaduría de la Bienal Fronteriza 2026 estuvo a cargo de Alejandro Morales “Luperca” y Adriana Miramontes, quienes integraron la propuesta artística que será exhibida en ambos espacios museísticos.

El director del MACJ recordó que todas las actividades del Museo de Arte de Ciudad Juárez son gratuitas. Durante el horario especial de verano, el recinto opera de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

El horario habitual del museo es de martes a sábado de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los domingos de 12:00 del mediodía a 5:00 de la tarde.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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