    enero 7, 2026 | 14:54
    Juárez / El Paso

    Reúne Villa “Navidad a lo Mexa” a más de 211 mil asistentes en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    Redacción ADN / Agencias
    El espacio impulsado por el DIF Municipal se consolidó como una de las celebraciones decembrinas con mayor afluencia en la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Villa “Navidad a lo Mexa”, organizada por el DIF Municipal, registró una asistencia superior a las 211 mil personas durante la temporada decembrina, consolidándose como uno de los eventos familiares más concurridos y representativos de la ciudad.

    El espacio fue diseñado para celebrar tradiciones mexicanas, fortalecer la convivencia familiar y ofrecer alternativas de esparcimiento, reuniendo a miles de familias juarenses en un ambiente de alegría, cultura y recreación.

    Durante su operación, la villa ofreció espectáculos infantiles, obras musicales, una pista de hielo, el recorrido temático del tren Chepe, el árbol navideño y diversas escenografías, que se convirtieron en puntos de encuentro y escenarios para la convivencia y la creación de recuerdos familiares.

    De acuerdo con el balance del evento, la alta afluencia se mantuvo de manera constante, reflejando el interés de la ciudadanía por actividades accesibles y orientadas al fortalecimiento del tejido social durante las festividades de fin de año.

    La Villa “Navidad a lo Mexa” forma parte de una estrategia impulsada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, con el objetivo de consolidar espacios públicos de convivencia, inclusión y recreación para las familias de Ciudad Juárez.

    Autoridades municipales señalaron que el éxito de esta edición reafirma a la villa como una tradición decembrina en la frontera, al contribuir a la integración social y al disfrute colectivo en un entorno seguro y familiar.

