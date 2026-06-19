Reúne torneo por la paz a jóvenes futbolistas del suroriente de Juárez

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Más de 16 equipos participaron en la competencia organizada dentro de la Estrategia de Atención a las Causas 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 16 equipos participaron en el torneo “Que Ruede el Balón por la Paz”, realizado en la cancha del Estadio Municipal 8 de Diciembre como parte de las actividades impulsadas por la Estrategia de Atención a las Causas 2026.

El evento reunió a jóvenes de distintas instituciones educativas y clubes deportivos del suroriente de la ciudad, quienes compitieron en las categorías varonil y femenil bajo el formato de fútbol 7.

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Los encuentros deportivos se desarrollaron a lo largo de la mañana y tuvieron como propósito fomentar la convivencia, la integración comunitaria y la práctica del deporte entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El administrador del Estadio Municipal 8 de Diciembre, Francisco Palacios, destacó la respuesta obtenida en esta convocatoria dirigida a equipos de diferentes sectores de la ciudad.

“Se hizo la convocatoria a todos los clubes cercanos y fue una gran respuesta; este programa busca alejar a las y los jóvenes de los malos hábitos a través del futbol”.

Palacios señaló que el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez mantiene acciones permanentes orientadas a promover estilos de vida saludables y generar espacios de participación para las nuevas generaciones.

Por su parte, el representante del Gobierno Federal, Alejandro Loaeza Canizales, reconoció el trabajo realizado para la organización del torneo y la promoción de actividades deportivas en la comunidad.

Las competencias iniciaron a las 9:00 de la mañana y concluyeron al mediodía, momento en que se llevó a cabo la ceremonia de premiación para los equipos participantes.

En la rama femenil, el equipo A del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 270 obtuvo el campeonato tras imponerse por la mínima diferencia en la final.

Asimismo, el conjunto Boca Juniors logró el tercer lugar en otro de los encuentros disputados durante la jornada, al vencer 2-1 a Patada United.

Los organizadores entregaron reconocimientos a los participantes, además de un trofeo para el equipo campeón de la categoría varonil y medallas para los primeros lugares de la rama femenil.

La actividad formó parte de las acciones dirigidas a fortalecer la cohesión social mediante el deporte y la participación comunitaria en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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