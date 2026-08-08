Reconoce alcalde a comerciantes como motor económico de Ciudad Juárez

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Héctor Ortiz Orpinel encabezó el programa Cruzada por tu Mercado en el Mercado Hidalgo para fortalecer orden y regularización.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel reconoció a comerciantes de mercados tradicionales como parte fundamental de la identidad urbana y del desarrollo económico de Ciudad Juárez, durante un recorrido por el Mercado Hidalgo.

El alcalde encabezó en ese espacio el programa Cruzada por tu Mercado, estrategia municipal orientada a mantener coordinación con comerciantes, facilitar trámites y fortalecer el orden en puntos tradicionales de venta.

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Ortiz Orpinel señaló que los mercados forman parte esencial de la estructura urbana de Ciudad Juárez, por lo que destacó la importancia de mantener una relación permanente entre el Gobierno Municipal y quienes sostienen diariamente la actividad comercial en estos espacios.

“Quienes no conocen la estructura urbana de Ciudad Juárez sería tanto como desconocer a los comerciantes que se encuentran en los distintos mercados de nuestra ciudad”.

El edil explicó que el programa permite mantener un padrón ordenado de comerciantes, agilizar la expedición de permisos y mejorar la integración de los mercados para fortalecer sus ventas y ofrecer una imagen más organizada.

También indicó que esta es la cuarta edición del programa en la que participa y recordó que anteriormente acudió como secretario del Ayuntamiento, por lo que celebró la continuidad de una estrategia dirigida a beneficiar al comercio tradicional.

El Gobierno Municipal continuará llevando Cruzada por tu Mercado a otros puntos de la ciudad, con el propósito de impulsar un comercio organizado, reducir molestias a vecinos y preservar un entorno urbano ordenado mediante la regulación de puestos semifijos.

El director de Regulación Comercial, Óscar Guevara, señaló que el programa fortalece el vínculo entre autoridades y comerciantes, además de promover la regularización, el orden y el mejoramiento de la imagen de los mercados tradicionales.

En representación de los comerciantes, Dora Patricia Maldonado, líder del Mercado Hidalgo, agradeció la realización de estas actividades y destacó que permiten reconocer el trabajo de quienes contribuyen a mantener vivo uno de los mercados más representativos de la ciudad.

Durante la jornada también participaron áreas municipales que llevaron servicios a la comunidad, entre ellas Atención y Bienestar Animal, mientras que la Sindicatura Municipal señaló que los mercados son espacios de convivencia y comunidad donde también se revisa la correcta aplicación de recursos públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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