Entrega Municipio kits escolares a beneficiarios de beca universitaria

Publicidad - LB2 -

Fueron entregados 2 mil 850 paquetes a estudiantes de la UACJ y del TecNM campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel encabezó la entrega de kits escolares a estudiantes beneficiados con la Beca de Acceso a la Universidad, programa con el que el Gobierno Municipal busca apoyar la continuidad académica de jóvenes juarenses.

La entrega se realizó a estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, quienes recibieron paquetes con herramientas para iniciar o continuar sus estudios profesionales.

- Publicidad - HP1

El alcalde informó que este sábado fueron entregados 2 mil 850 kits escolares, como parte de una estrategia municipal enfocada en reducir la deserción de jóvenes que concluyen el bachillerato y enfrentan dificultades económicas para ingresar a la universidad.

Ortiz Orpinel señaló que el programa busca evitar que las y los jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos para cubrir inscripción o materiales necesarios durante su formación universitaria.

“Estamos muy contentos porque por un año más se logra prestar esta posibilidad para evitar que nuestros jóvenes no tengan continuidad en sus estudios”.

El presidente municipal destacó que Ciudad Juárez mantiene un programa que consideró único a nivel nacional, al apoyar directamente a estudiantes que buscan ingresar a instituciones públicas de educación superior.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, para 2026 se destinaron 41.5 millones de pesos a acciones orientadas a garantizar la educación de jóvenes juarenses, de los cuales 16.5 millones corresponden específicamente a becas de acceso a la universidad.

El titular de la Dirección de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que el Municipio invirtió 25 millones de pesos para otorgar apoyos a 4 mil 97 estudiantes de siete universidades públicas de la ciudad.

Los kits entregados incluyen termo, laptop, mochila y memoria USB, materiales que buscan facilitar el desempeño académico de las y los beneficiarios.

El titular del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Osvaldo Rivas, señaló que el programa fue diseñado con enfoque juvenil, a partir de las necesidades expresadas por estudiantes y con el propósito de construir políticas públicas que respondan a sus contextos.

Durante la ceremonia también participaron estudiantes beneficiarios, quienes agradecieron el apoyo y señalaron que este tipo de programas contribuye a mantener abiertas las oportunidades de formación profesional para jóvenes de Ciudad Juárez.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.