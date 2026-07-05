Reúne Parque Central a familias juarenses para apoyar al Tri ante Inglaterra

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Cientos de aficionados participaron en la Fiesta Mundialista organizada por el Gobierno del Estado antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cientos de familias juarenses comenzaron a reunirse este domingo en la Concha Acústica del Parque Central Poniente para participar en una nueva edición de la Fiesta Mundialista, organizada por el Gobierno del Estado con motivo del encuentro de octavos de final entre las selecciones de México e Inglaterra.

Desde las 4:00 de la tarde, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en diversas actividades recreativas previas a la transmisión del partido, prevista para las 6:00 de la tarde en pantalla gigante.

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La jornada incluyó rifas, concursos, retas del videojuego FIFA y dinámicas dirigidas a las familias, con el propósito de ofrecer un espacio de convivencia en torno a uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.

Con camisetas, banderas, trompetas y otros artículos de apoyo a la Selección Mexicana, los asistentes generaron un ambiente festivo en el Parque Central, donde predominó la convivencia familiar y el respaldo al representativo nacional.

Las autoridades estatales estimaron que conforme se acercara el inicio del partido continuaría el arribo de aficionados, quienes acudieron para seguir el encuentro en comunidad y alentar al equipo mexicano en su búsqueda del pase a los cuartos de final.

El Gobierno del Estado informó que este tipo de actividades forman parte de las acciones para promover espacios públicos gratuitos de recreación y convivencia, aprovechando el ambiente generado por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.