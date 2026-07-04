Inician desde Ciudad Juárez la XXXI Cabalgata Villista rumbo a Hidalgo del Parral

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Decenas de jinetes comenzaron el recorrido de 14 días que concluirá el 18 de julio como parte de las Jornadas Villistas 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el banderazo de salida en el Umbral del Milenio, este sábado inició la XXXI Cabalgata Villista 2026, recorrido ecuestre que durante 14 días atravesará diversos municipios de Chihuahua hasta llegar el próximo 18 de julio a Hidalgo del Parral, como parte de las tradicionales Jornadas Villistas.

El arranque de la travesía fue encabezado por el presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, y el alcalde de Hidalgo del Parral, Salvador Calderón, quienes despidieron a los cabalgantes que recorrerán gran parte del territorio estatal para conmemorar el legado histórico de Francisco Villa y la Revolución Mexicana.

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“La Cabalgata Villista es una de las expresiones culturales y ecuestres más importantes del estado de Chihuahua”, destacaron los organizadores.

Durante la primera jornada, los participantes emprendieron el recorrido por la carretera Panamericana con destino a Villa Ahumada, donde realizarán su primera parada antes de continuar el itinerario que los llevará por distintas comunidades hasta arribar a Parral.

Las Jornadas Villistas surgieron a propuesta del historiador Jesús Vargas a finales de 1993, con el propósito de recuperar el legado del movimiento villista y honrar la memoria del General Francisco Villa, conocido como el Centauro del Norte. Las celebraciones oficiales comenzaron en 1994 en Hidalgo del Parral y posteriormente se integraron con la Cabalgata Villista, fundada en 1996.

Durante los próximos días, los contingentes recorrerán municipios del centro y sur del estado hasta llegar a Hidalgo del Parral, donde se desarrollará un amplio programa de actividades culturales, artísticas e históricas que forman parte de las Jornadas Villistas 2026.

La Cabalgata Villista es considerada una de las principales tradiciones ecuestres de Chihuahua, al reunir cada año a cientos de jinetes provenientes de distintos municipios y entidades del país, en un recorrido que fortalece la identidad, las costumbres y el patrimonio histórico de la entidad.