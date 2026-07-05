Dominan corredores rarámuri las pruebas estelares del Ultramaratón de los Cañones 2026

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Atletas de la Sierra Tarahumara conquistaron los primeros lugares en las competencias de 100 y 63 kilómetros durante la edición 29 del evento en Guachochi.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – Corredores rarámuri dominaron las categorías de mayor exigencia del Ultramaratón de los Cañones 2026, al obtener los primeros lugares en las pruebas de 100 y 63 kilómetros, durante la edición 29 de esta competencia que se celebra en el Pueblo Mágico de Guachochi como parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua.

En la prueba estelar de 100 kilómetros, rama varonil, Antonio Ramírez, originario de Guachochi y hermano de la reconocida ultramaratonista Lorena Ramírez, se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 9 horas y 16 minutos.

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El segundo sitio fue para Silverio Ramírez, de Tatahuichi, municipio de Guachochi, quien registró 9 horas y 35 minutos, mientras que el hidalguense José Luis Nieto ocupó la tercera posición con 9 horas y 36 minutos.

Al cierre del reporte oficial, ninguna competidora había cruzado aún la meta en la rama femenil de los 100 kilómetros, debido a la alta exigencia física de la prueba.

En la distancia de 63 kilómetros, rama varonil, el triunfo correspondió a Mariano Bejarano Basigochi, originario de Guadalupe y Calvo, con un tiempo de 6 horas y 16 minutos. Lo siguieron Juan Contreras García, de Choguita, Guachochi, con 6 horas y 20 minutos, y Francisco Javier Quintero Rentería, de Urique, con 6 horas y 31 minutos.

En la rama femenil de los 63 kilómetros, Candelaria Rivas Ramos, de Guadalupe y Calvo, refrendó el campeonato obtenido el año pasado, al imponerse con un tiempo de 7 horas y un minuto. El segundo lugar fue para Sabina Martínez, de Guachochi, con 8 horas y 4 minutos, mientras que Yulisa Fuentes Bustillos, también de Guachochi, finalizó en la tercera posición con 8 horas y 35 minutos.

Las actividades iniciaron al amanecer con la tradicional bendición rarámuri, encabezada por María Luisa Bustillos, autoridad de la comunidad de Ciénega de Norogachi, ceremonia que marca el inicio de una de las competencias de montaña más importantes del país.

El Ultramaratón de los Cañones concluirá este domingo 5 de julio y forma parte de las actividades del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua, programa impulsado por la Secretaría de Turismo que este año celebra su 30 aniversario promoviendo el turismo deportivo y de naturaleza en la entidad.