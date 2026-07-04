Inauguran Fuentes Multimedia en Guachochi para fortalecer el turismo en la Sierra Tarahumara

Publicidad - LB2 -

La nueva atracción, construida con una inversión estatal de 15.5 millones de pesos, forma parte del Corredor Turístico “Pies Ligeros”.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado inauguró las Fuentes Multimedia del Lago Las Garzas, una nueva atracción turística en el Pueblo Mágico de Guachochi que busca fortalecer la oferta de turismo de naturaleza y aventura en la Sierra Tarahumara como parte del Corredor Turístico “Pies Ligeros”.

La obra, desarrollada con una inversión de 15.5 millones de pesos financiada en su totalidad con recursos estatales, fue puesta en marcha durante una ceremonia encabezada por autoridades estatales y municipales, quienes realizaron el corte inaugural.

- Publicidad - HP1

“Esta nueva atracción forma parte del Corredor Turístico ‘Pies Ligeros’”, destacaron las autoridades durante el evento.

El sistema audiovisual cuenta con una pantalla de agua de 15 metros de altura por 30 metros de ancho, diseñada para proyectar imágenes, videos y espectáculos multimedia dirigidos a visitantes y habitantes de la región.

Durante la inauguración se presentó un espectáculo que narró la historia de Guachochi, con hologramas de especies endémicas de la Sierra Tarahumara y contenidos dedicados a la cultura y tradiciones del pueblo rarámuri, además de una proyección conmemorativa por el 30 aniversario del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua.

El evento fue encabezado por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, acompañado por el presidente municipal de Guachochi, José Miguel Yáñez Ronquillo, así como funcionarios estatales, representantes del sector turístico y la actriz y conductora Montserrat Oliver, quien asistió como invitada especial.

Las Fuentes Multimedia forman parte del Corredor Turístico “Pies Ligeros”, proyecto que contempla diversas obras para ampliar la oferta turística de Guachochi. Previamente fue inaugurado el Acuario Ro’chí, el primero de su tipo en Chihuahua, y en las próximas semanas entrará en operación el Skycoaster, un columpio de 54 metros de altura destinado al turismo de aventura.

En conjunto, estos tres proyectos representan una inversión superior a 66 millones de pesos para fortalecer la infraestructura turística del municipio y atraer un mayor número de visitantes a la región serrana.

Como parte de la gira de trabajo, la Secretaría de Turismo también conmemoró el 30 aniversario del FITA Chihuahua y encabezó la inauguración del Ultra Maratón de los Cañones, competencia internacional de trail running que reúne cada año a corredores de distintos países en los escenarios naturales de la Barranca de la Sinforosa.