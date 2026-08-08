Reúne Festival Soy Joven 2026 a más de 5 mil jóvenes en Ciudad Juárez

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El encuentro se realizó en el Parque Central con conferencias, actividades artísticas y convivencia por el Mes de la Juventud.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 5 mil jóvenes participaron en el Festival Soy Joven 2026, realizado en el auditorio al aire libre del Parque Central como parte de las actividades organizadas por el Gobierno del Estado durante el Mes de la Juventud.

El encuentro fue coordinado a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud y reunió a jóvenes de distintas regiones de Chihuahua en una jornada gratuita de convivencia, expresión artística y participación comunitaria.

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El programa contó con la participación de Lupita Villalobos, Roberto Martínez y Juan Pablo Escobar, quienes compartieron mensajes relacionados con creatividad, resiliencia, libertad, experiencias de vida y construcción de proyectos personales.

Durante la jornada también se realizó una intervención de grafiti en vivo, como parte de las expresiones artísticas incluidas en el festival para dar identidad al encuentro juvenil.

La directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Fernanda Martínez, señaló que el Festival Soy Joven fue diseñado como un espacio en el que las juventudes fueran protagonistas y pudieran expresarse, convivir y fortalecer vínculos comunitarios.

“Las juventudes de todo el estado merecen espacios para ellas y ellos, donde puedan encontrarse, disfrutar, expresarse y celebrar quiénes son”.

Al encuentro asistieron también autoridades de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, entre ellas Jesús Carrillo y Austria Galindo, quienes acompañaron a las y los jóvenes durante las actividades realizadas en el Parque Central.

Con el Festival Soy Joven 2026, el Gobierno del Estado mantiene las actividades conmemorativas del Mes de la Juventud y fortalece la creación de espacios de participación, convivencia y expresión para jóvenes de Chihuahua.

La jornada cerró como uno de los eventos centrales de la agenda juvenil estatal en Ciudad Juárez, con actividades orientadas a reconocer la diversidad, creatividad y participación de las nuevas generaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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