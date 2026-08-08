Prevé Protección Civil lluvias, viento y calor en Chihuahua

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El monzón mexicano generará precipitaciones en la zona serrana, rachas de viento y temperaturas de hasta 39°C.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este fin de semana se prevén lluvias, viento y ambiente cálido en distintas regiones de Chihuahua, debido a los efectos del monzón mexicano sobre el noroeste del país.

Para este sábado se pronostican lluvias de 50 a 75 milímetros en la zona suroeste del estado, principalmente en municipios como Moris, Morelos y Guadalupe y Calvo.

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Las precipitaciones serán de dispersas a moderadas con chubascos en Temósachic, Uruachi, Chínipas, Urique y Batopilas, mientras que en Matachí, Ocampo, Maguarichi, Guachochi, Balleza, El Tule, Santa Bárbara y Matamoros se esperan lluvias de menor intensidad.

La dependencia advirtió que estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, viento y posible caída de granizo, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Para el domingo se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en la misma región, con acumulados de moderados a puntualmente fuertes en Morelos y Guadalupe y Calvo.

También se contemplan chubascos y precipitaciones aisladas a dispersas en Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas y Guachochi, con posibilidad de actividad eléctrica, rachas de viento y granizo.

En cuanto al viento, Protección Civil Estatal prevé rachas superiores a 55 kilómetros por hora, con posibilidad de tolvaneras en Ascensión, Delicias, Saucillo, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Además, se esperan rachas por encima de los 45 kilómetros por hora en regiones del norte, noroeste, centro, sureste y noreste del estado.

Las temperaturas máximas estimadas para este sábado serán de 34 grados Celsius en Chihuahua, 38 en Ciudad Juárez, 39 en Ojinaga, 28 en Parral y 22 en Balleza.

Para el domingo, las máximas y mínimas previstas serán de 33 y 20 grados en Chihuahua, 39 y 24 en Ciudad Juárez, 36 y 20 en Janos, 27 y 11 en Madera, 29 y 9 en Temósachic, 27 y 13 en Cuauhtémoc, 39 y 24 en Ojinaga, 35 y 21 en Delicias, 34 y 21 en Camargo, 33 y 20 en Jiménez, 29 y 16 en Parral, 24 y 8 en Bocoyna, 35 y 22 en Chínipas, 23 y 7 en Guachochi y 22 y 5 grados en Balleza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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