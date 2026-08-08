Lanzan convocatoria para reconocer a Mujer Rural 2026 en Chihuahua

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La Secretaría de Desarrollo Rural recibirá postulaciones hasta el 15 de septiembre y entregará el reconocimiento el 16 de octubre.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural lanzó la convocatoria “Mujer Rural 2026”, con la que busca reconocer la trayectoria, esfuerzo e historias de vida de mujeres que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de las comunidades rurales de Chihuahua.

El reconocimiento está dirigido a mujeres que participan en actividades productivas, comunitarias, culturales y de preservación de las tradiciones del campo chihuahuense, con el objetivo de visibilizar su aportación al desarrollo del estado.

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En esta edición serán reconocidas 40 mujeres destacadas en igual número de categorías, relacionadas con actividades agrícolas, ganaderas, artesanales, comerciales, gastronómicas, ambientales, turísticas y de liderazgo social en el sector rural.

Las personas interesadas en postular a una candidata o participar de manera personal deberán enviar una carta en la que narren su historia de vida, trayectoria y contribuciones dentro de la actividad que desempeñan.

La documentación podrá ser remitida hasta el 15 de septiembre al correo electrónico [email protected] o por WhatsApp al número 614 764 4175. Para dudas o mayor información, se encuentra disponible el teléfono 614 429 3300, extensión 12534.

Entre los criterios de evaluación se tomarán en cuenta la antigüedad en la actividad, la historia de vida, el impacto social generado en la comunidad y la trascendencia de la labor realizada, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Las postulaciones serán analizadas y votadas por integrantes de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Rural, instancia encargada del proceso de selección.

El evento de reconocimiento se llevará a cabo el 16 de octubre de 2026 en Expo Chihuahua, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, donde se rendirá homenaje a las mujeres seleccionadas por su ejemplo, liderazgo y compromiso con el desarrollo rural.

Las categorías incluyen agricultura de algodón, cereales y forrajes, alfarería, apicultura, artesanía, joyería, avicultura, caprinocultura, carpintería, comercio, costura y diseño, turismo rural, cunicultura, defensa del medio ambiente, cosmética artesanal, floricultura, fruticultura, ganadería, gastronomía tradicional, herbolaria, horticultura, innovación, liderazgo social, mujeres de pueblos y comunidades indígenas, producción de alimentos, talabartería y viticultura, entre otras.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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