Cierra Copa Cuenta Conmigo con convivencia familiar en Parque Central

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La estrategia estatal promovió deporte, activación física e inclusión para recuperar espacios públicos en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado llevó a cabo la final de la Copa Cuenta Conmigo en el Parque Central, como parte de una estrategia orientada a la recuperación y apropiación de espacios públicos mediante el deporte, la activación física y la convivencia familiar.

La actividad fue organizada a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, con la participación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

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Durante la jornada se realizaron actividades deportivas simultáneas y presentaciones de los Centros Comunitarios, entre ellas rutinas de country y zumba, con la participación de distintos grupos de edad.

La subsecretaria Austria Galindo destacó que la Copa Cuenta Conmigo surgió a partir de necesidades expresadas por familias juarenses y se consolidó como una estrategia de participación comunitaria.

De acuerdo con la funcionaria, el deporte, la activación física y la convivencia permitieron que personas de distintas edades volvieran a encontrarse en espacios públicos con poca actividad y los hicieran parte de su vida cotidiana.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, señaló que esta estrategia fomenta la constancia, el esfuerzo y el trabajo en equipo, valores que, dijo, forman parte de las acciones impulsadas por la administración estatal.

En la final participaron diversas dependencias e instituciones estatales, entre ellas el Instituto Chihuahuense de la Juventud, el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Parque Central.

La Copa Cuenta Conmigo cerró una etapa de trabajo comunitario orientado a fortalecer la convivencia familiar y promover el uso de espacios públicos como puntos de encuentro, recreación y participación ciudadana.

El Gobierno del Estado señaló que la recuperación de estos lugares no concluye con una actividad específica, sino que se fortalece cuando las familias vuelven a ocuparlos, disfrutarlos y hacerlos propios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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