Retira Municipio puestos que invadían área pública en Ampliación Fronteriza

El operativo de Reordenamiento Urbano permitió recuperar un espacio destinado como área verde en el norponiente de la ciudad.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Como parte del programa permanente de Reordenamiento Urbano, personal de distintas dependencias municipales realizó un operativo para retirar puestos de lámina instalados de manera irregular en un espacio público de la colonia Ampliación Fronteriza.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la intervención se llevó a cabo en el área ubicada entre las calles Navojoa, Sinaloa y Costa Rica, con el objetivo de recuperar zonas destinadas como áreas verdes y mantener el orden urbano.

El funcionario explicó que este es el tercer operativo de este tipo en fechas recientes, luego de acciones similares realizadas en el suroriente y ahora en el norponiente de la ciudad.

“Hoy nos encontramos en el norponiente con el retiro de puestos colocados sobre un espacio público destinado como área verde”.

Durante la revisión del sitio se identificaron 12 puestos de lámina y un camioncito, de los cuales únicamente este último se encontraba en operación, mientras que el resto permanecían abandonados. Algunos fueron retirados y otros demolidos debido a las condiciones precarias en las que estaban instalados.

Las autoridades municipales señalaron que los comerciantes habían sido notificados con anticipación, incluso en tres ocasiones previas al operativo, sin que se atendieran los avisos para el retiro voluntario.

El titular de Limpia hizo un llamado a quienes se encuentren en situación irregular a acudir a las dependencias correspondientes para regularizar sus permisos, y a quienes ya no operan, a retirar sus estructuras y resguardarlas en propiedades particulares, a fin de evitar riesgos.

Por su parte, personal de Regulación Comercial informó que los puestos retirados fueron enviados al corralón, donde podrán ser recuperados una vez que se acredite la propiedad y se cubran las multas correspondientes. En tanto, la Dirección de Ecología aplicará una sanción de 50 UMAS por cada puesto de lámina.

El operativo se realizó de manera coordinada con la participación de Desarrollo Urbano, Regulación Comercial, Ecología, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Seguridad Vial y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia.

