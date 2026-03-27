Retira Municipio puestos irregulares en Horizontes del Sur por incumplir notificaciones

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Dos comerciantes no atendieron avisos previos y fueron retirados durante operativo de reordenamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial retiró dos puestos fijos que operaban en zonas no permitidas en la colonia Horizontes del Sur, luego de que sus propietarios hicieran caso omiso a notificaciones previas emitidas por la autoridad.

El titular de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez, informó que previamente se entregaron seis notificaciones para el retiro voluntario de estructuras irregulares, de las cuales únicamente cuatro fueron atendidas por los comerciantes.

“Se retiraron dos puestos debidamente notificados, en los que sus propietarios hicieron caso omiso”.

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El funcionario explicó que los establecimientos se encontraban en áreas donde no está permitido ejercer el comercio, por lo que las acciones forman parte de un operativo permanente para ordenar el uso de espacios públicos.

El operativo se llevó a cabo en la calle Félix Candela, con la participación de diversas dependencias municipales como Ecología, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Seguridad Vial y Servicios Públicos.

Estas intervenciones buscan garantizar condiciones de seguridad, movilidad y orden urbano en la ciudad, en beneficio de la comunidad.

Las autoridades exhortaron a respetar la normatividad vigente en materia de comercio.

La dependencia reiteró el llamado a comerciantes y ciudadanía en general a cumplir con los reglamentos establecidos para evitar sanciones o el retiro de estructuras.

El Gobierno Municipal indicó que continuará con estos operativos en distintos puntos de Ciudad Juárez como parte de la estrategia de reordenamiento urbano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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