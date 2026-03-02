Retira Limpia 6 mil 860 toneladas de residuos en 10 colonias con Juárez Amanece Limpio

Publicidad - LB2 -

Operativo incluyó limpieza de diques, arroyos y parques, además de rehabilitación de espacios deportivos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia recolectó 6 mil 860 toneladas de residuos durante el operativo realizado el fin de semana en 10 colonias, como parte del programa municipal Juárez Amanece Limpio.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, detalló que el reporte actualizado señala el retiro de mil 350 toneladas de basura y hierba, 2 mil 100 de escombro, 80 toneladas de tierra de arrastre, 150 de tiliches y 3 mil 180 de llantas.

Entre las acciones realizadas destacan la limpieza de cuatro diques, cuatro parques y siete arroyos, así como la rehabilitación de dos canchas deportivas y la intervención de un monumento en la Zona Centro, trabajos orientados a mejorar la imagen urbana y reducir riesgos sanitarios.

El funcionario indicó que las cuadrillas mantienen labores permanentes en las colonias intervenidas para evitar que queden trabajos inconclusos y garantizar una atención integral en cada sector.

“Nosotros continuaremos realizando recorridos por el sector para verificar que todo lo que se haya levantado sea debidamente retirado y no queden pendientes”.

Además, informó que este lunes y martes continuará la operación en cinco puntos limpios instalados en las zonas atendidas, así como el retiro adicional de llantas y tiliches que pudieran permanecer en la vía pública.

En el operativo participaron empleados municipales, ciudadanos voluntarios, personal del Ejército Mexicano y estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como parte de la estrategia de colaboración para el mejoramiento urbano.

