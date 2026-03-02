Retira Desarrollo Urbano más de 58 kilómetros de cableado aéreo en Juárez

Publicidad - LB2 -

Programa de ordenamiento contempla inversión para cableado subterráneo en el Centro Histórico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Urbano informó que como parte del programa de ordenamiento de infraestructura se han retirado 58.043 kilómetros de cableado aéreo de fibra óptica en desuso, equivalente a 4 mil 457 kilogramos de material.

La titular de la dependencia, Claudia Morales Medina, detalló que los trabajos incluyen tanto el retiro de líneas fuera de operación como la reorganización del cableado activo en coordinación con empresas proveedoras de servicio.

Uno de los tramos intervenidos corresponde a la avenida Tecnológico, desde Teófilo Borunda hasta De las Américas, donde se realizaron maniobras de retiro y reordenamiento de líneas.

En estas acciones participaron empresas como Megacable, Izzi y Total Play, responsables de retirar infraestructura obsoleta y acomodar el cableado en operación.

El regidor Alejandro Acosta informó que para 2026 se contemplan 6 millones de pesos destinados a migrar cableado aéreo a modalidad subterránea en el Centro Histórico, en puntos que aún están por definirse.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que estas acciones se suman a los programas de Reordenamiento Urbano y Juárez Amanece Limpio, con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en el polígono de la colonia Monumental y en el bulevar Tomás Fernández, priorizando vialidades de alto flujo vehicular y zonas con mayor concentración de cableado aéreo.

Las labores son coordinadas por Desarrollo Urbano con apoyo de la Coordinación General de Seguridad Vial para evitar afectaciones al tránsito y de la Dirección General de Servicios Públicos para el resguardo del material retirado.

