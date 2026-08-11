Resuelve JMAS inundaciones que afectaron durante 40 años a colonia Olimpia

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La obra hidráulica tuvo una inversión de 26.1 millones de pesos y beneficia a 2 mil 509 habitantes de más de 20 colonias del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez concluyó el Programa Integral de Infraestructura Hidráulica del Distrito Comercial 5, con el que atendió una problemática de inundaciones que durante más de 40 años afectó a habitantes de la colonia Olimpia y sectores aledaños.

El proyecto representó una inversión de 26.1 millones de pesos, provenientes de recursos propios de la JMAS Juárez, y contempló la rehabilitación del sistema de drenaje sanitario, así como la construcción de infraestructura para captar y conducir el agua pluvial.

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De acuerdo con la dependencia, los trabajos benefician directamente a 2 mil 509 habitantes de más de 20 colonias del sector, donde durante la temporada de lluvias se registraban acumulaciones de agua que afectaban viviendas y dificultaban la movilidad cotidiana.

La primera etapa incluyó la rehabilitación del drenaje sanitario en las calles Apolo, Nereidas y Simona Barba, además de la reposición del colector sanitario Apolo. En estos trabajos fueron instalados 2 mil 700 metros de tubería de PVC y sustituidas 214 tomas domiciliarias y 214 descargas sanitarias.

La segunda fase consistió en la construcción de un sistema de captación pluvial en el cruce de las calles Apolo y Atlante. La nueva infraestructura cuenta con dos bóvedas de filtración con capacidad de 100 mil litros de agua, dos tanques desarenadores y 200 metros de canaletas de conducción.

Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, señaló que la intervención busca evitar que las familias de la zona vuelvan a enfrentar afectaciones derivadas de las lluvias y destacó que el objetivo central de la inversión es resolver una problemática de largo plazo.

“La inversión es lo de menos, lo importante es solucionar el problema y que siempre tengamos presente que todo lo que hagamos es en beneficio de las generaciones venideras”.

Alberto Paredes, director ejecutivo de la JMAS Juárez, indicó que la obra permitirá mejorar las condiciones de vida de quienes durante años padecieron acumulaciones de agua que interferían con sus actividades diarias.

Una habitante de la calle Apolo, Celia López, afirmó que la infraestructura ya mostró resultados durante lluvias recientes, al señalar que la vialidad dejó de presentar los niveles de acumulación de agua registrados anteriormente.

“Ya comprobamos que la obra dio buen resultado porque con las lluvias que tuvimos hace poco, ya no nos inundamos, ni siquiera un charco se formó en toda la calle”.

La JMAS señaló que el programa forma parte de las acciones para modernizar y fortalecer la infraestructura hidráulica de Ciudad Juárez, con intervenciones orientadas a reducir riesgos por lluvias y mejorar la capacidad del sistema sanitario y pluvial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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