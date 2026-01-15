Resguardará Seguridad Vial carrera pedestre binacional este sábado

Publicidad - LB2 -

Implementarán operativo especial de 7:00 a 10:00 horas para proteger a participantes y ciudadanía durante el evento deportivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los participantes, así como de la ciudadanía en general, la Coordinación General de Seguridad Vial implementará un operativo especial durante la Carrera Pedestre Binacional de 10 kilómetros, que se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero, en un horario de 7:00 a 10:00 horas.

El despliegue operativo contará con 50 policías viales, dos mandos, seis unidades patrulla y seis motocicletas, quienes se encargarán de vigilar y resguardar el recorrido del contingente, el cual ingresará a Ciudad Juárez por el cruce internacional de la avenida Lerdo, proveniente de El Paso, Texas.

De acuerdo con el plan de movilidad, tras cruzar la línea internacional, los corredores avanzarán por la calle Ingeniero David Herrera Jordán hasta Rivas Guillén, para posteriormente incorporarse a la avenida Heroico Colegio Militar y continuar hacia la calle 5 de Mayo.

El trayecto seguirá hacia el sur para reincorporarse nuevamente a la Ingeniero David Herrera Jordán, con dirección a la avenida Francisco Villa, continuando por la avenida 16 de Septiembre hasta la avenida Juárez. Posteriormente, avanzarán hacia el sur hasta la avenida Vicente Guerrero, tomarán la calle Mariscal, regresarán a la avenida 16 de Septiembre y finalmente se dirigirán hacia el norte por la avenida Juárez, para arribar a la meta ubicada en El Paso, Texas.

La corporación recomendó a las y los usuarios habituales del puente internacional Paso del Norte tomar precauciones y acceder a la línea de cruce a través del túnel de la avenida Juárez, con el fin de evitar contratiempos durante el desarrollo del evento.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales, ceder el paso a los peatones, evitar el exceso de velocidad y atender en todo momento las indicaciones de los policías viales, como parte de las acciones para prevenir incidentes.

La Coordinación General de Seguridad Vial informó que este operativo forma parte de las estrategias permanentes para fomentar una mejor cultura vial, reducir riesgos y promover una convivencia segura en las vialidades de la ciudad durante eventos de alta concentración.

