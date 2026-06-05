Rescatan a dos personas tras choque de tractocamiones en la carretera Juárez–Chihuahua

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Elementos de Protección Civil y Guardia Nacional realizaron labores de rescate en el kilómetro 335 de la vía federal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Dirección General de Protección Civil atendieron durante la madrugada de este viernes un accidente carretero registrado en el kilómetro 335 de la carretera Juárez–Chihuahua, donde dos tractocamiones estuvieron involucrados en una colisión de consideración.

De acuerdo con la dependencia municipal, al arribar al lugar del percance, los equipos de emergencia iniciaron maniobras de búsqueda y rescate para localizar a posibles víctimas entre las unidades siniestradas.

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Durante las labores, los rescatistas localizaron a una persona atrapada dentro de uno de los tractocamiones, mientras que una segunda víctima fue encontrada entre los vehículos involucrados en el choque.

Las acciones de rescate y liberación fueron realizadas por personal operativo de Protección Civil con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, quienes colaboraron en la seguridad perimetral y en la atención de la emergencia sobre la carretera.

Una vez liberadas, ambas personas recibieron atención prehospitalaria en el lugar por parte de paramédicos, quienes posteriormente determinaron su traslado a una unidad médica para recibir atención especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los lesionados ni han informado sobre la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

La Dirección General de Protección Civil reiteró el llamado a los conductores a extremar precauciones al transitar por carreteras, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y verificar las condiciones mecánicas de las unidades antes de emprender cualquier viaje, con el fin de reducir riesgos y prevenir accidentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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