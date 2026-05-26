Reportan saldo blanco tras lluvias registradas en Ciudad Juárez

Bomberos y Rescate Municipal atendieron 57 servicios en 24 horas, principalmente por inundaciones y vehículos varados.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que las lluvias registradas entre la tarde y noche del lunes dejaron saldo blanco en Ciudad Juárez, luego de que el Departamento de Bomberos y Rescate Municipal atendieran diversos servicios sin reportarse incidentes de gravedad.
De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Bomberos brindó 35 atenciones entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo, mientras que Rescate Municipal atendió 22 servicios adicionales.
La dependencia municipal indicó que únicamente cinco de los servicios de Bomberos estuvieron directamente relacionados con las precipitaciones, principalmente por inundaciones en distintos sectores, árboles derribados y vehículos varados.
Las autoridades señalaron que, pese a las condiciones meteorológicas registradas durante varias horas en la ciudad, no se presentaron hechos sobresalientes ni personas lesionadas derivadas de las lluvias.
En cuanto a las precipitaciones acumuladas, Protección Civil detalló que la estación con mayor captación fue Bomberos 2, donde se registraron 17.3 milímetros de lluvia entre las 12:00 del mediodía y las 10:00 de la noche del lunes.
Otras zonas con registros importantes fueron Estación 1 con 10 milímetros, el IMIP con 9 milímetros, CU/UACJ con 7.3, BRP con 6.8 y Plaza de la Mexicanidad con 6.1 milímetros. También se reportaron acumulaciones en Estación 4, Bomberos 7, Cecyt 14 y Samalayuca.
La Dirección de Protección Civil reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones climáticas durante los próximos días.
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