Reportan saldo blanco tras lluvias registradas en Ciudad Juárez

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Bomberos y Rescate Municipal atendieron 57 servicios en 24 horas, principalmente por inundaciones y vehículos varados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que las lluvias registradas entre la tarde y noche del lunes dejaron saldo blanco en Ciudad Juárez, luego de que el Departamento de Bomberos y Rescate Municipal atendieran diversos servicios sin reportarse incidentes de gravedad.

De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Bomberos brindó 35 atenciones entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo, mientras que Rescate Municipal atendió 22 servicios adicionales.

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La dependencia municipal indicó que únicamente cinco de los servicios de Bomberos estuvieron directamente relacionados con las precipitaciones, principalmente por inundaciones en distintos sectores, árboles derribados y vehículos varados.

Las autoridades señalaron que, pese a las condiciones meteorológicas registradas durante varias horas en la ciudad, no se presentaron hechos sobresalientes ni personas lesionadas derivadas de las lluvias.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, Protección Civil detalló que la estación con mayor captación fue Bomberos 2, donde se registraron 17.3 milímetros de lluvia entre las 12:00 del mediodía y las 10:00 de la noche del lunes.

Otras zonas con registros importantes fueron Estación 1 con 10 milímetros, el IMIP con 9 milímetros, CU/UACJ con 7.3, BRP con 6.8 y Plaza de la Mexicanidad con 6.1 milímetros. También se reportaron acumulaciones en Estación 4, Bomberos 7, Cecyt 14 y Samalayuca.

La Dirección de Protección Civil reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones climáticas durante los próximos días.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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