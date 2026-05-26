Presenta foro de Carlos Castillo Peraza avance del 85 por ciento

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La obra del Presupuesto Participativo contempla escenario, gradas y mobiliario urbano para actividades culturales y recreativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó un avance del 85 por ciento en la construcción del foro al aire libre de la colonia Carlos Castillo Peraza, proyecto impulsado mediante el esquema de Presupuesto Participativo.

El espacio se ubica entre las calles María Teresa Rojas y Fernando Villalobos, donde actualmente se realizan trabajos de colocación de cerámica en el muro principal del escenario, además de la construcción de andadores peatonales y detalles de concreto.

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El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que también se lleva a cabo la instalación de mobiliario urbano, entre ello bancas y contenedores de basura, como parte del equipamiento del nuevo espacio comunitario.

El proyecto contempla la construcción de un escenario con gradas para espectadores, alumbrado público, mesas de picnic, un pozo de absorción y diversas áreas de convivencia, con una inversión total de 6 millones 437 mil 352 pesos.

González García destacó que el avance de la obra representa una transformación importante para el sector, debido a que anteriormente el terreno era una superficie de terracería sin uso definido para la comunidad.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, el foro permitirá beneficiar a miles de habitantes de la zona al ofrecer un espacio para el desarrollo de actividades culturales, recreativas y de convivencia vecinal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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