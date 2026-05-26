Concluye festival Arte+Arte con presentación teatral en el CMA

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Estudiantes del Centro Municipal de las Artes cerraron actividades semestrales con la puesta en escena de “Feldespato”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) concluyó las actividades del festival Arte+Arte con la presentación de la obra “Feldespato”, del dramaturgo Víctor Valenzuela, en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA).

La puesta en escena se realizó la noche del lunes con acceso gratuito para el público y formó parte del cierre académico y artístico del semestre en la institución. La obra abordó temas relacionados con la corrupción y las condiciones de carencia que afectan a distintos sectores de la sociedad, a través de tres historias vinculadas por un mismo problema social.

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Durante la función, estudiantes del CMA presentaron una propuesta escénica centrada en emociones como frustración, vergüenza e ira, elementos que marcaron el desarrollo dramático de la obra y la interpretación del elenco.

La producción contó con la participación de Natalia Carlos, Annette Cervantes, Azul Rodríguez, Roberto Benítez, Andrés Rivas, Manuel Ramírez, César Acosta y Jaime Castillo, quienes forman parte de los programas artísticos de la institución.

El festival Arte+Arte permitió a estudiantes de distintas disciplinas compartir con la comunidad proyectos desarrollados a lo largo del semestre, mediante presentaciones escénicas, exposiciones y muestras abiertas al público.

De acuerdo con el IPACULT, estas actividades buscan fortalecer la formación profesional del alumnado mediante experiencias de exhibición y contacto directo con diversos públicos fuera del entorno académico.

La dependencia municipal destacó que el festival también fomenta la convivencia interdisciplinaria entre expresiones artísticas y consolida espacios culturales para nuevas generaciones de artistas juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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