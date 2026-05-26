Pronostican aumento gradual de temperaturas y días soleados en Ciudad Juárez

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Protección Civil prevé máximas de hasta 34 grados centígrados para el jueves y recomienda evitar exposición prolongada al sol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este martes se espera una jornada soleada en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima de 30 grados centígrados y escasas probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia, las posibilidades de precipitación se mantienen entre 0 y 3 por ciento, mientras que los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora durante el día.

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Para esta noche se prevé una temperatura mínima de 17 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y condiciones similares en cuanto a viento y baja probabilidad de lluvias.

Protección Civil también emitió un aviso preventivo ante el incremento gradual de las temperaturas durante los próximos días. El miércoles se contempla una máxima de 32 grados y mínima de 18 grados centígrados, bajo condiciones soleadas.

Para el jueves, el pronóstico indica una temperatura máxima de 34 grados centígrados y mínima de 21, con cielo mayormente soleado y ambiente caluroso durante gran parte del día.

Ante estas condiciones, las autoridades municipales recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horarios de mayor intensidad y mantenerse atenta a los avisos oficiales relacionados con el clima.

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