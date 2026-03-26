Reporta Protección Civil 48 emergencias y un fallecido en accidente carretero

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Percance múltiple en la carretera federal 2 dejó dos personas lesionadas en Ascensión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que en las últimas 24 horas se atendieron 48 servicios de emergencia en el municipio, de los cuales 34 correspondieron al Departamento de Bomberos y 14 a Rescate Municipal.

Entre los hechos más relevantes se encuentra un accidente múltiple ocurrido el miércoles a las 14:30 horas sobre la carretera federal número 2, a la altura del poblado de Ascensión.

“El percance dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas”.

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De acuerdo con el reporte oficial, elementos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención a las personas heridas, quienes fueron estabilizadas y posteriormente trasladadas a recibir atención médica.

En el lugar también se confirmó el fallecimiento de una de las personas involucradas en el accidente, sin que se detallaran mayores datos sobre su identidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir, especialmente en tramos carreteros, donde factores como la velocidad y las condiciones del camino pueden incrementar el riesgo de accidentes.

“Se exhorta a respetar los límites de velocidad y mantener medidas de seguridad”.

Protección Civil señaló que continuará con la atención de emergencias en coordinación con otras corporaciones, mientras insiste en la importancia de la prevención para reducir incidentes viales en la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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