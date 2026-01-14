Reporta Protección Civil 41 servicios atendidos en las últimas 24 horas en Juárez

Publicidad - LB2 -

Bomberos y Rescate Municipal concentraron la mayoría de las atenciones; albergue El Barreal recibió a 63 personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas se atendieron 41 servicios de emergencia en distintos puntos de Ciudad Juárez, como parte del operativo permanente de atención y vigilancia.

Del total de reportes, 31 servicios correspondieron al Departamento de Bomberos, mientras que 10 fueron atendidos por el Departamento de Rescate Municipal, sin que se registraran incidentes de mayor gravedad.

En el rubro de atención a personas en situación de calle, el albergue El Barreal, ubicado a un costado del Monumento a Benito Juárez, registró una ocupación de 63 personas, de las cuales 56 fueron hombres y siete mujeres, quienes recibieron resguardo ante las condiciones climáticas.

Durante la noche y la madrugada se presentó una temperatura máxima de 14 grados centígrados y una mínima de 0 grados, con sensación térmica de hasta -2 grados centígrados, lo que motivó el reforzamiento de la vigilancia preventiva en diversos sectores de la ciudad.

Autoridades de Protección Civil señalaron que, pese a las bajas temperaturas, no se reportaron novedades sobresalientes durante el periodo evaluado, manteniéndose condiciones estables en la atención de emergencias.

Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911, con el fin de garantizar una respuesta oportuna.