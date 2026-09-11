Reporta Justicia Cívica 180 audiencias durante la última semana

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La falta administrativa más frecuente fue causar escándalo en la vía pública, informó la dependencia municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección del Sistema de Justicia Cívica del Municipio reportó la realización de 180 audiencias ante juzgado cívico durante la semana comprendida del 3 al 10 de septiembre.

El titular de la dependencia, Jorge Salomé Bissuet Galarza, informó que en ese periodo también se registraron 153 infractores por faltas administrativas atendidas en distintas sedes municipales.

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De las audiencias realizadas, 90 se llevaron a cabo en la Estación Riberas, 47 en el Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas, seis en la Coordinación General de Seguridad Vial y 37 en la Estación de la Zona Centro.

De acuerdo con el reporte semanal, la falta administrativa más frecuente fue causar escándalo en la vía pública, seguida por consumir bebidas alcohólicas en espacios comunes y faltar al respeto a integrantes del entorno familiar.

La dependencia informó que, del total de faltas atendidas, 99 personas cumplieron arresto, siete pagaron multa, nueve recibieron amonestación, 16 quedaron en libertad y a 22 se les conmutó la sanción por trabajo en favor de la comunidad.

En el Departamento de Mediación y Conciliación se atendió a 75 personas, con la elaboración de 20 convenios y la radicación de 20 quejas.

“Tuvimos 28 personas canalizadas a trabajo comunitario y 23 más a tomar medidas para mejorar la convivencia cotidiana”, expresó Bissuet Galarza.

El funcionario señaló que el programa de Justicia Itinerante atendió a 998 personas en planteles educativos de la ciudad, como parte de las acciones de acercamiento institucional.

Las actividades se realizaron en las escuelas primarias Ricardo Flores Magón y Rosario Castellanos, así como en la Escuela Secundaria Técnica número 95 y la Escuela Preparatoria Visión Azteca.

La Dirección del Sistema de Justicia Cívica indicó que estos reportes permiten dar seguimiento a las faltas administrativas, promover mecanismos de mediación y fortalecer acciones orientadas a mejorar la convivencia cotidiana en la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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