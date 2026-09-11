Llama Seguridad Vial a prever cierres por carreras y eventos en Juárez

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La corporación desplegará operativos especiales este sábado y domingo en El Chamizal, Heroico Colegio Militar, Tomás Fernández y otros puntos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial llamó a la ciudadanía a conducir con precaución y prever tiempos adicionales de traslado durante este fin de semana, debido a carreras pedestres y eventos que requerirán operativos especiales en distintos puntos de la ciudad.

La corporación informó que el sábado 12 de septiembre, de 6:30 a 8:00 horas, se resguardará el circuito interno de El Chamizal por la realización de la Carrera por la Salud, organizada por el Instituto Municipal de la Juventud.

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Para este operativo se contará con la participación de seis elementos y dos unidades, con el objetivo de brindar seguridad a las y los corredores, así como ordenar la circulación en la zona.

Ese mismo sábado, de 16:00 a 18:00 horas, se implementará un operativo para el desfile Off Road, que partirá de la Plaza de la Mexicanidad hacia las inmediaciones del puente de El Zorro.

En este caso participarán seis motociclistas de Seguridad Vial, quienes realizarán cierres parciales conforme avance el contingente por avenida Heroico Colegio Militar, avenida Adolfo López Mateos, avenida De la Raza y el puente de El Zorro.

También el sábado, de 17:00 a 23:00 horas, se efectuará el evento Clamor por México de manera simultánea en el Estadio 8 de Diciembre y el Parque Chuy Mota.

Para este evento se desplegará un operativo sobre las calles Soneto, avenida Lote Bravo, Puerto Dunquerque y Puerto Tarento, con la participación de ocho elementos viales, dos unidades patrulla y dos motocicletas.

El domingo se mantendrán los cierres por la tradicional Ciclovía, de 6:00 a 10:00 horas, sobre el cuerpo sur de la avenida Heroico Colegio Militar, desde Costa Rica hasta Plutarco Elías Calles.

Como alternativa para quienes circulen de poniente a oriente por Heroico Colegio Militar, se adecuará la calle David Herrera Jordán, a fin de permitir el traslado de usuarios habituales de esta vialidad.

Ese día también se realizará la carrera del Tec de Monterrey, resguardada por 26 elementos, dos unidades y seis motocicletas. Las y los participantes saldrán de las inmediaciones del instituto y recorrerán el cuerpo sur de la avenida Tomás Fernández, de oriente a poniente, hasta la avenida Vicente Guerrero.

El tramo permanecerá cerrado durante el desarrollo de la carrera, cuyo recorrido contempla retorno por la misma avenida, paso por la glorieta interna de Campos Elíseos y llegada nuevamente al Tec de Monterrey.

Además, se llevará a cabo la carrera pedestre de Villa Integra, con un operativo integrado por 16 elementos y seis unidades. Para la carrera de 3 kilómetros se resguardará la calle Neptuno y/o Ortiz Rubio, desde Ejército Nacional hasta prolongación Ortiz Rubio.

En la carrera de 10 kilómetros, el resguardo comprenderá Camino a San Carlos, avenida De las Torres, bulevar Teófilo Borunda hasta el retorno San Antonio, nuevamente avenida De las Torres en contrasentido y prolongación Ortiz Rubio para ingresar a Villa Integra.

Seguridad Vial exhortó a las y los conductores a atender las indicaciones de los agentes, respetar los cierres parciales y considerar rutas alternas durante el desarrollo de estas actividades.

La corporación indicó que estos operativos forman parte de las acciones para prevenir incidentes, disminuir riesgos viales y promover una mejor cultura de movilidad en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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